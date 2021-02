Luis Alberto: “In Italia pazzi per il Fantacalcio. Ecco chi è il calciatore più forte che ho incontrato” (Di lunedì 8 febbraio 2021) "Da piccolo mi ispiravo a Valeron e Riquelme. In Italia i miei riferimenti erano Del Piero e Pirlo". Lo confessa Luis Alberto. Il trequartista della Lazio si è raccontato durante una diretta Twitch con Gli Autogol. Lo spagnolo ha parlato dei valori emersi finora nel campionato Italiano: "Alla Juve serve ancora un po’ di tempo, ha iniziato da qualche settimana a lavorare meglio. Tutti dicevano che era una squadra morta ma la Juve non puoi mai lasciarla indietro. Resta la favorita. L’Atalanta sappiamo che è forte, per fortuna l’abbiamo battuta, ma non so dirvi chi mi ha impressionato così tanto. Ibrahimovic? Il suo rendimento parla da solo".caption id="attachment 1076391" align="alignnone" width="5184" Luis Alberto (getty images)/captionIL MIGLIORELuis ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 febbraio 2021) "Da piccolo mi ispiravo a Valeron e Riquelme. Ini miei riferimenti erano Del Piero e Pirlo". Lo confessa. Il trequartista della Lazio si è raccontato durante una diretta Twitch con Gli Autogol. Lo spagnolo ha parlato dei valori emersi finora nel campionatono: "Alla Juve serve ancora un po’ di tempo, ha iniziato da qualche settimana a lavorare meglio. Tutti dicevano che era una squadra morta ma la Juve non puoi mai lasciarla indietro. Resta la favorita. L’Atalanta sappiamo che è, per fortuna l’abbiamo battuta, ma non so dirvi chi mi ha impressionato così tanto. Ibrahimovic? Il suo rendimento parla da solo".caption id="attachment 1076391" align="alignnone" width="5184"(getty images)/captionIL MIGLIORE...

