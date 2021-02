Lombardia | Moratti incalza Arcuri su personale e dosi vaccino

TgLa7 : #Vaccini: Bertolaso sarà coordinatore Lombardia per fase 2 Oggi in Regione per incontrare Fontana e Moratti - Maurizio2LaVen2 : Salvini vuole portare al governo il metodo Lombardia ! Cioè fontana gallera moratti bertolaso ! L'ispettor Cluseo… - MarcoBaggioli : ...modello che? #Lombardia stile bertolaso-gallera-fontana-moratti ? Ad oggi 27.453 morti da covid19 . UN DISASTRO… - giornaleradiofm : Coronavirus: tamponi rapidi gratis, Lombardia sigla protocollo con pediatri: Milano, 8 feb. (Adnkronos Salute) - La… - NaturaMorsa : #Salvini lo sfigato, porta il modello sanitario lombardo all'attenzione di #draghi Certo! soldi ai privati:… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Moratti

Radio Lombardia

Condividi Economia ,, NOTIZIE, NEWS, ULTIM'ORA, CRONACA, POLITICA, COMUNE, FACEBOOK, ... SPORT, QUARTIERI, TRASPORTI, INFO , ECONOMIA, MODA VACCINI ANTICOVID, VICEPRESIDENTE: LE ...Redazione Condividi blog ,, NOTIZIE, NEWS, ULTIM'ORA, CRONACA, POLITICA, COMUNE, FACEBOOK,... VICEPRESIDENTE: LE RASSICURAZIONI NON BASTANO, SERVONO CERTEZZE CONCRETE SU OGNI FRONTE ...La Campania torna in zona critica per il Coronavirus, secondo la Fondazione Gimbe: prima in Italia per casi attivi 65.708.«Il governo prenda decisioni nazionali adeguate al contagio che è già in atto», ha tuonato in una diretta su Facebook Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 162.264 a 162.770 con 506 nega ...