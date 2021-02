Lo straordinario “Tre madri” di Francesca Serafini, un’ossessione che rapisce il lettore (Di lunedì 8 febbraio 2021) Francesca Serafini non è solo una scrittrice bravissima (recuperate il suo “Di calcio non si parla”, Bompiani); è anche una fotografa della realtà, un’amante dell’immaginazione, una maestra delle parole. Quello che scrive è quello che pensa, e quello che pensa è molto spesso straordinario. Con Giordano Meacci, ha lavorato a uno dei film più belli degli ultimi anni (“Non essere cattivo” di Claudio Caligari); e sempre con Meacci, ha ridato vita a De André, gli ha dato una nuova forma e una nuova sostanza. Serafini non ha paura di mettere in pausa quello che sta dicendo, quello che sta raccontando; sa aspettare. In “Tre madri”, edito da La Nave di Teseo, riesce a costruire un racconto fatto di più piani, di più voci e di più momenti. Quello della finzione, della narrazione vera e proprio, con una ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 febbraio 2021)non è solo una scrittrice bravissima (recuperate il suo “Di calcio non si parla”, Bompiani); è anche una fotografa della realtà, un’amante dell’immaginazione, una maestra delle parole. Quello che scrive è quello che pensa, e quello che pensa è molto spesso. Con Giordano Meacci, ha lavorato a uno dei film più belli degli ultimi anni (“Non essere cattivo” di Claudio Caligari); e sempre con Meacci, ha ridato vita a De André, gli ha dato una nuova forma e una nuova sostanza.non ha paura di mettere in pausa quello che sta dicendo, quello che sta raccontando; sa aspettare. In “Tre”, edito da La Nave di Teseo, riesce a costruire un racconto fatto di più piani, di più voci e di più momenti. Quello della finzione, della narrazione vera e proprio, con una ...

