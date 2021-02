Lo spettacolo di The Weeknd all’intervallo del Super Bowl (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il cantante canadese si è esibito nel tradizione concerto della finale del football americano partendo dagli spalti e finendo in campo Leggi su ilpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il cantante canadese si è esibito nel tradizione concerto della finale del football americano partendo dagli spalti e finendo in campo

team_world : Al via fra poco il #SuperBowl Scopri come seguire l'evento sportivo e l'Halftime Show con The Weeknd live!… - ilPostSport : RT @ilpost: Lo spettacolo di The Weeknd all’intervallo del Super Bowl - ilpost : Lo spettacolo di The Weeknd all’intervallo del Super Bowl - sportli26181512 : Super Bowl: l'halftime show con The Weeknd. FOTO: Grande spettacolo nell'intervallo del Super Bowl: protagonista l'… - Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: Super Bowl 2021, The Weeknd invade il campo con la sua musica ma niente duetto con Miley -