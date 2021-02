Lo Shandong Luneng escluso dalla Champions League asiatica Troppi debiti per i cinesi

Leggi su alfredopedulla

Nonostante il quinto posto ottenuto in campionato, lo, squadra del campionato cinese in cui fino a pochi mesi fa giocava anche Graziano Pellé, è statoprossima edizione dellaa causa della pessima gestione finanziaria. Lo ha annunciato la stessa confederazione attraverso un comunicato ufficiale, in cui viene spiegato che il motivo è riconducibile alla cattiva gestione finanziaria che ha portato ad un numero elevato di. Per questo, non verrà accordata una licenza per la partecipazione alla coppa e losarà rimpiazzato.