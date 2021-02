Liverpool Manchester City: Gundogan è l’ennesima genialata di Pep – ANALISI TATTICA (Di lunedì 8 febbraio 2021) Liverpool Manchester City ha segnato forse definitivamente le gerarchie in Premier League: la formazione di Guardiola ha travolto i rivali candidandosi con forza per il titolo Il trionfo del Manchester City in casa del Liverpool è forse il punto esclamativo su una Premier Legaue nella quale, dopo un inizio stentato, la squadra di Guardiola è tornata per distacco la squadra più forte e competitiva di tutto il campionato. Anche a causa dei molti infortuni che hanno stravolto la stagione, i Reds sono parsi a corto sia di idee che di intensità, lontani anni luce dallo schiacciasassi pre Covid. Al netto degli errori di Alisson, non è un caso che sia stato proprio Gundogan a realizzare una doppietta e ad essere l’uomo chiave: il tedesco ha segnato ben 7 gol in questo inizio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021)ha segnato forse definitivamente le gerarchie in Premier League: la formazione di Guardiola ha travolto i rivali candidandosi con forza per il titolo Il trionfo delin casa delè forse il punto esclamativo su una Premier Legaue nella quale, dopo un inizio stentato, la squadra di Guardiola è tornata per distacco la squadra più forte e competitiva di tutto il campionato. Anche a causa dei molti infortuni che hanno stravolto la stagione, i Reds sono parsi a corto sia di idee che di intensità, lontani anni luce dallo schiacciasassi pre Covid. Al netto degli errori di Alisson, non è un caso che sia stato proprioa realizzare una doppietta e ad essere l’uomo chiave: il tedesco ha segnato ben 7 gol in questo inizio ...

SkySport : ?? BOTTA TERRIBILE DI FODEN ?? Poker del City in casa del Liverpool ?? Gli HL ?? - fettonejr : @MeglioTw @ReteSport @gallobelotti gioca perché è rotto Aguero. Ieri pure è entrato a metà secondo tempo. Il giocat… - Noovyis : (Coman: “Juve, Liverpool e Manchester City le rivali più pericolose per la Champions”) Playhitmusic - - Alessan25709324 : @bancopostismo @ilRomanistaweb @DanieleLoMonaco Smalling 10 anni al Manchester, Mancini pagato 20 milioni, Kumbulla… - Giu_8 : RT @SkySport: ?? BOTTA TERRIBILE DI FODEN ?? Poker del City in casa del Liverpool ?? Gli HL ?? -