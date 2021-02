Live Non è la d’Urso, salta il collegamento con Juliano Mello, interviene l’amica di Dayane: “Stiamo a pezzi” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo la morte del fratello Lucas, Dayane Mello ha scelto di rimanere nella Casa del Grande Fratello Vip tra l’affetto dei suoi coinquilini. Purtroppo, le attuali restrizioni da Covid-19, non le permettono di partire per il Brasile, raggiungere la sua famiglia e condividere la dolorosa perdita. A Live Non è la d’Urso era stato annunciato … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo la morte del fratello Lucas,ha scelto di rimanere nella Casa del Grande Fratello Vip tra l’affetto dei suoi coinquilini. Purtroppo, le attuali restrizioni da Covid-19, non le permettono di partire per il Brasile, raggiungere la sua famiglia e condividere la dolorosa perdita. ANon è laera stato annunciato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

rtl1025 : ?? 'Sono contentissima e allo stesso tempo abbastanza spaventata: non cantavo così tante canzoni dal vivo da un sacc… - acmilan : Così in campo le rossonere per #MilanSanMarino alle 12.30 ? Non perderti la sfida live sulla nostra App:… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con @carmelitadurso e @LiveNoneladUrso - BimbiMeb : RT @DarioPanzac89: @BimbiMeb @Ninabazz3 @monisol17 ieri sera meb a Live Non è La D'Urso. - DarioPanzac89 : @BimbiMeb @Ninabazz3 @monisol17 ieri sera meb a Live Non è La D'Urso. -