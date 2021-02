‘Live – Non è la D’Urso’, il marito di Stefania Orlando si difende dalle accuse che gli ha lanciato Andrea Roncato (Di lunedì 8 febbraio 2021) Da quando Andrea Roncato, ospite da Barbara D’Urso, ha raccontato il matrimonio ormai finito con Stefania Orlando, si è scatenato un po’ il finimondo, sia fuori che dentro la Casa del Grande Fratello Vip. La showgirl non ha apprezzato i filmati che le sono stati mostrati, tanto da aver in un primo momento deciso di lasciare il reality, salvo poi essere trattenuta dai suoi compagni. Di converso, su Roncato sono piovute addosso pesanti critiche da parte del web, lui ha accusato la D’Urso è infine è stato Simone Gianlorenzi, attuale marito della Orlando, a dover intervenire per calmare gli animi. Ma a quanto pare questa querelle sembra non volersi placare. Una nuova intervista di Andrea ha generato ulteriore chiacchiericcio, accusando Simone di istigare i ... Leggi su isaechia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Da quando, ospite da Barbara D’Urso, ha raccontato il matrimonio ormai finito con, si è scatenato un po’ il finimondo, sia fuori che dentro la Casa del Grande Fratello Vip. La showgirl non ha apprezzato i filmati che le sono stati mostrati, tanto da aver in un primo momento deciso di lasciare il reality, salvo poi essere trattenuta dai suoi compagni. Di converso, susono piovute addosso pesanti critiche da parte del web, lui ha accusato la D’Urso è infine è stato Simone Gianlorenzi, attualedella, a dover intervenire per calmare gli animi. Ma a quanto pare questa querelle sembra non volersi placare. Una nuova intervista diha generato ulteriore chiacchiericcio, accusando Simone di istigare i ...

acmilan : Così in campo le rossonere per #MilanSanMarino alle 12.30 ? Non perderti la sfida live sulla nostra App:… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con @carmelitadurso e @LiveNoneladUrso - rtl1025 : ?? 'Sono contentissima e allo stesso tempo abbastanza spaventata: non cantavo così tante canzoni dal vivo da un sacc… - MarcoNeri1987 : @carmelitadurso batuta da Fazio . Su Canale5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.079.000 spettato… - txtiniworld : non io che non guardo la live e la taegyu respira ... ma Gesù -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Live Non Serie A: Juventus superfavorita contro la Roma il ko in coppa Italia non pesa sull'Inter: «2» fisso al Franchi Fortune Italia