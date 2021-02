Live, Maria Teresa Ruta e il tradimento con Francesco Baccini: vennero sorpresi insieme (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ieri sera, domenica 7 febbraio, è andata in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Tra i tanti argomenti della serata anche il tradimento di Maria Teresa Ruta con il cantante Francesco Baccini. Ma si tratta davvero di un tradimento? Alfonso Signorini ha già cercato di capire di più nella casa del Grande Fratello VIp 5 ma adesso il dibattito si sposta nello studio di Live. Da Barbara era presente anche Michael, il figlio di Baccini, e Guenda Goria, la figlia della Ruta. “Dopo aver visto la notizia non mi sono scandalizzato. Conoscendolo… E’ un artista, gli piacciono le belle donne. Non c’era niente di male. L’ho chiamato e ho detto: ‘papà cosa hai combinato?’. Mi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ieri sera, domenica 7 febbraio, è andata in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di– Non è la d’Urso. Tra i tanti argomenti della serata anche ildicon il cantante. Ma si tratta davvero di un? Alfonso Signorini ha già cercato di capire di più nella casa del Grande Fratello VIp 5 ma adesso il dibattito si sposta nello studio di. Da Barbara era presente anche Michael, il figlio di, e Guenda Goria, la figlia della. “Dopo aver visto la notizia non mi sono scandalizzato. Conoscendolo… E’ un artista, gli piacciono le belle donne. Non c’era niente di male. L’ho chiamato e ho detto: ‘papà cosa hai combinato?’. Mi ...

