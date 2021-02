LIVE Kansas City Chiefs-Tampa Bay Buccaneers 9-31, Super Bowl 2021 in DIRETTA: dominio di Brady e compagni (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14? Hill completa il down e porta i Chiefs appena oltre la metà campo. 14? Ottimo David in fase difensiva, i Bucs tengono benissimo. 13? Chiefs sulle trenta yards, ma sembrano decisamente spompi. Chiefs-BUCS 9-31. Partita a senso unico, ma attenzione a darla per finita… 13? Succop la piazza! 12? Primo errore vero di Brrady: perde palla all’indietro, era il terzo tentativo per chiudere il down. Dovranno accontentarsi di andare per i pali dalle 52 yards. 12? Brady tiene su la sua squadra con grande disinvoltura. Tamba sulle 18 yards avversarie. 10? Fournette manda a spasso la difesa avversaria in due occasioni. Bucs sulle 30 yards avversarie. Non c’è partita. Mancnao 6’20” al termine del terzo quarto. 9? INTERCETTTTTTTTTTTO! Winfield ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14? Hill completa il down e porta iappena oltre la metà campo. 14? Ottimo David in fase difensiva, i Bucs tengono benissimo. 13?sulle trenta yards, ma sembrano decisamente spompi.-BUCS 9-31. Partita a senso unico, ma attenzione a darla per finita… 13? Succop la piazza! 12? Primo errore vero di Brrady: perde palla all’indietro, era il terzo tentativo per chiudere il down. Dovranno accontentarsi di andare per i pali dalle 52 yards. 12?tiene su la sua squadra con grande disinvoltura. Tamba sulle 18 yards avversarie. 10? Fournette manda a spasso la difesa avversaria in due occasioni. Bucs sulle 30 yards avversarie. Non c’è partita. Mancnao 6’20” al termine del terzo quarto. 9? INTERCETTTTTTTTTTTO! Winfield ...

SkySport : #SuperBowl , Kansas City Chiefs-Tampa Bay: il risultato in diretta LIVE - infoitsport : Super Bowl, Kansas City Chiefs-Tampa Bay: il risultato in diretta LIVE - infoitsport : LIVE Kansas City Chiefs-Tampa Bay Buccaneers 6-21, Super Bowl 2021 in DIRETTA: Brady e compagni avanti all'interval… - zazoomblog : LIVE Kansas City Chiefs-Tampa Bay Buccaneers 0-0 Super Bowl 2021 in DIRETTA: che battaglia in difesa - #Kansas… - zazoomblog : LIVE Kansas City Chiefs-Tampa Bay Buccaneers 3-0 Super Bowl 2021 in DIRETTA: Mahomes e compagni in vantaggio -… -