LIVE Kansas City Chiefs-Tampa Bay Buccaneers 9-28, Super Bowl 2021 in DIRETTA: Brady scatenato! (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Arriva anche la trasformazione. Chiefs-BUCS 9-28. Ora si fa davvero dura per Mahomes e compagni. 7? TOUCHDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWN! Fournette volaaaaaaaa! Brady gli passa stretto il pallone, lui corre per quasi trenta yards. QUARTO TOUCHDOWN DEI Buccaneers! 6? PASSAGGIO AL CENTRO PER GRONKOWSKI! Brady magnifico, lancia lungo per il compagno più fidato, arriva il placcaggio estremo di Thornihill! 6? Siamo a metà campo. 2&5. 6? Founetteeeeeeeeeee! Di prepotenzaaaaaaaaaaa! 5? Passaggio veloce per Antonio Brown, ma i Bucs sono a 3&4 sulle proprie 40 yards: non semplice. 4? Ora Tom Brady può tornare in attacco. Chiefs-BUCS 9-21. 4? Butker perfetto dalla piazzola! Terza segnatura per lui. 4? Mahomes inseguito, ...

