LIVE Kansas City Chiefs-Tampa Bay Buccaneers 6-14, Super Bowl 2021 in DIRETTA: Butker accorcia (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I Bucs sembrano volere farre scorrere il tempo. Chiefs-BUCS 6-14. Manca 1’01” all’intervallo. 14? Butker trasforma. 14? Barrett fantasmagorico! Mette pressione a Mahomes, il quale deve sparacchiare il pallone. I Chiefs si devono accontentare di calciare tra i pali dalle 34 yards. 14? Eccellente magia di Mahomes per Kelce: placcato, ma ora i Chiefs sono sulle 14 yards. 3&6. 14? Hill esce dal campo dietro la linea di partenza, gioco troppo lento dei Chiefs. 2&11 a 1’52”. Mancano due minuti alla fine del primo tempo. Chiefs entro le 20 yards avversarie, finale di quarto avvincente e importantissimo. 13? Ancora Mahomes-Kelce! Chiudono il down. Ora il quarterback dei Chiefs sta ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI Bucs sembrano volere farre scorrere il tempo.-BUCS 6-14. Manca 1’01” all’intervallo. 14?trasforma. 14? Barrett fantasmagorico! Mette pressione a Mahomes, il quale deve sparacchiare il pallone. Isi devono accontentare di calciare tra i pali dalle 34 yards. 14? Eccellente magia di Mahomes per Kelce: placcato, ma ora isono sulle 14 yards. 3&6. 14? Hill esce dal campo dietro la linea di partenza, gioco troppo lento dei. 2&11 a 1’52”. Mancano due minuti alla fine del primo tempo.entro le 20 yards avversarie, finale di quarto avvincente e importantissimo. 13? Ancora Mahomes-Kelce! Chiudono il down. Ora il quarterback deista ...

