LIVE Kansas City Chiefs-Tampa Bay Buccaneers 3-7, Super Bowl 2021 in DIRETTA: touchdown di Gronkowski! (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Fischiata violenza non necessarie a Jones, i Bucs si salvano e chiudono l’end: 1&10 a metà campo. 1? Bene Brady per Gronkowski, ma è 3&7 sulle proprie 40 yards. Servirà una buona giocata per non terminare subito il turno offensivo. 1? Non riesce il passaggio di Mahomes, finisce qui l’azione offensiva dei Chiefs. Stanno faticando troppo nella costruzione. Si riparte con i Chiefs in attacco: 3&4 dalle 43 yards. INIZIA IL SECONDO QUARTO DEL Super Bowl 2021. FINISCE IL PRIMO QUARTO. Chiefs-BUCS 3-7 dopo i primi 15 minuti. 15? Incredibile! Pierre-Paul blocca il passaggio di Mahomes! 2&10 per i Chiefs sull’altezza dei loro 40. 15? Che Pringle! E’ risalito fino alle 40 yards! Corsa ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? Fischiata violenza non necessarie a Jones, i Bucs si salvano e chiudono l’end: 1&10 a metà campo. 1? Bene Brady per Gronkowski, ma è 3&7 sulle proprie 40 yards. Servirà una buona giocata per non terminare subito il turno offensivo. 1? Non riesce il passaggio di Mahomes, finisce qui l’azione offensiva dei. Stanno faticando troppo nella costruzione. Si riparte con iin attacco: 3&4 dalle 43 yards. INIZIA IL SECONDO QUARTO DEL. FINISCE IL PRIMO QUARTO.-BUCS 3-7 dopo i primi 15 minuti. 15? Incredibile! Pierre-Paul blocca il passaggio di Mahomes! 2&10 per isull’altezza dei loro 40. 15? Che Pringle! E’ risalito fino alle 40 yards! Corsa ...

