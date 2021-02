LIVE Camila Giorgi-Shvedova 6-3 6-3, Australian Open in DIRETTA: l’azzurra domina la kazaka e vola al secondo turno a Melbourne! (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.31 Camila Giorgi non sbaglia e vince con un doppio 6-3 contro Yaroslava Shvedova confermando il primo successo nell’unico confronto del 2015. Dopo il passo falso del quinto gioco del primo set, l’azzurra non ha più sbagliato volando verso la vittoria al debutto negli Australian Open 2021 dove difende il terzo turno degli ultimi due anni. Al prossimo turno l’italiana affronterà la vincente della sfida tra la polacca Iga Swiatek e l’olandese Arantxa Rus. FINE secondo SET 6-3 GAME SET AND MATCH Camila Giorgi! l’azzurra trova il siluro di rovescio lungolinea e strappa il break decisivo. 15-40 ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.31non sbaglia e vince con un doppio 6-3 contro Yaroslavaconfermando il primo successo nell’unico confronto del 2015. Dopo il passo falso del quinto gioco del primo set,non ha più sbagliatondo verso la vittoria al debutto negli2021 dove difende il terzodegli ultimi due anni. Al prossimol’italiana affronterà la vincente della sfida tra la polacca Iga Swiatek e l’olandese Arantxa Rus. FINESET 6-3 GAME SET AND MATCHtrova il siluro di rovescio lungolinea e strappa il break decisivo. 15-40 ...

