LIVE Australian Open, risultati 8 febbraio in DIRETTA: Camila Giorgi con facilità al secondo turno, avanza Osaka (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.30: Nuovi aggiornamenti dai campi di Melbourne: la serba Stojanovic (n.100 del mondo) ha sconfitto un po’ a sorpresa la rumena Begu per 6-3 6-4 e affronterà la vincente nella sfida tra Serena Williams (testa di serie n.10) e la tedesca Siegemund. Nel tabellone maschile, missione compiuta per l’americano Opelka che ha sconfitto il rappresentante di Cina Taipei Lu per 6-3 7-6 (2) 6-3. Lo statunitense attende il nome del vincitore della partita tra Ramos e Fritz (testa di serie n.27). Sempre in tre set si è imposto il francese Mannarino (n.35 del ranking) contro l’austriaco Dennis Novak (n.100 ATP) per 6-2 6-4 7-6 (2). Il transalpino affronterà nel seconodo turno tra Kecmanovic e Majchrzak. 03.00: Primi risultati arrivano anche nel tabellone maschile con Milos Raonic che batte ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.30: Nuovi aggiornamenti dai campi di Melbourne: la serba Stojanovic (n.100 del mondo) ha sconfitto un po’ a sorpresa la rumena Begu per 6-3 6-4 e affronterà la vincente nella sfida tra Serena Williams (testa di serie n.10) e la tedesca Siegemund. Nel tabellone maschile, missione compiuta per l’americano Opelka che ha sconfitto il rappresentante di Cina Taipei Lu per 6-3 7-6 (2) 6-3. Lo statunitense attende il nome del vincitore della partita tra Ramos e Fritz (testa di serie n.27). Sempre in tre set si è imposto il francese Mannarino (n.35 del ranking) contro l’austriaco Dennis Novak (n.100 ATP) per 6-2 6-4 7-6 (2). Il transalpino affronterà nel seconodotra Kecmanovic e Majchrzak. 03.00: Primiarrivano anche nel tabellone maschile con Milos Raonic che batte ...

