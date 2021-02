LIVE – Al Ahly-Bayern Monaco 0-0 | semifinale Coppa del Mondo per club FIFA 2020 DIRETTA

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ladi Al, match valevole per ladelladelper. Gli egiziani, campioni della CAF Champions League 2019/, sfidano i tedeschi campioni d’Europa in carica grazie al trionfo nella UEFA Champions League 2019/, in una partita estremamente importante che spalancherà ad una delle due formazioni le porte della finale contro Palmeiras o Tigres. Calcio d’inizio alle ore 19:00 di lunedì 8 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: AL(4-2-3-1): El Shenawy; Hany, ...

... partita in corso di svolgimento FIFA > Coppa del mondo di club 2020 > Semifinali 19:00 Al -- Bayern Monaco FIFA > Freundschaft Vereine 2021 > Kalenderwoche 15:00 FK Sarajevo - NK Triglav 0 - 0 ......Bayern Monaco esordiscono nel Mondiale per Club e in semifinale affrontano gli egiziani del Al... La partita sarà visibile anche in chiaro instreaming sul web grazie al servizio Mediaset ...La diretta live di Al Ahly-Bayern Monaco, match valevole per la semifinale della Coppa del Mondo per club FIFA 2020 ...L’Al-Duhail, campione nazionale del Qatar, sfiderà gli egiziani dell’Al-Ahly nel match valido per i quarti di finale del Mondiale per Club 2020/2021. Appuntamento da non perd ...