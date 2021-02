L’isola delle «sirene» nel mondo incantato della solidarietà femminile

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 9 febbraio 2021) Nel Paesemeraviglie di Ana (Grace Van Patten) non ci sono bianconigli né cappellai ma un’isola rigogliosa e incontaminata, a eccezione dei detriti di una guerra che sembra non poter avere mai fine. Come la Dorothy del Mago di Oz è una tempesta a trasportare Ana nel«altro» in cui è ambientato il film d’esordio di Karen Cinorre, Mayday, presentato in concorso a Rotterdam dopo il debutto al Sundance Film Festival. Avvilita nella sua tenuta da cameriera azzurro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.