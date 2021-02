Lingerie per San Valentino: 5 capi che devi avere (Di lunedì 8 febbraio 2021) Trasparenze, pizzi, cuoricini, ricami: questi gli ingredienti giusti per la Lingerie di San Valentino. In questo 2021 la Festa degli innamorati è doppiamente intima: niente cenette al ristorante o serate danzanti in locali glamour, ma solo tu e lui a casa: due cuori e una capanna. Dunque, perché non approfittare di questa particolarissima situazione per organizzare un San Valentino speciale. Dopo aver pensato a creare una atmosfera romantica e dopo averlo stuzzicato con qualche piatto afrodisiaco, arriva il momento di accendere la serata con la Lingerie perfetta. L’intramontabile babydoll Il dress code vuole che a San Valentino l’intimo sia rosso, il colore dell’amore, o nero, seducente e intrigante. Allora cominciamo con l’immancabile babydoll, malizioso, trasparente al punto giusto, come quello ... Leggi su dilei (Di lunedì 8 febbraio 2021) Trasparenze, pizzi, cuoricini, ricami: questi gli ingredienti giusti per ladi San. In questo 2021 la Festa degli innamorati è doppiamente intima: niente cenette al ristorante o serate danzanti in locali glamour, ma solo tu e lui a casa: due cuori e una capanna. Dunque, perché non approfittare di questa particolarissima situazione per organizzare un Sanspeciale. Dopo aver pensato a creare una atmosfera romantica e dopo averlo stuzzicato con qualche piatto afrodisiaco, arriva il momento di accendere la serata con laperfetta. L’intramontabile babydoll Il dress code vuole che a Sanl’intimo sia rosso, il colore dell’amore, o nero, seducente e intrigante. Allora cominciamo con l’immancabile babydoll, malizioso, trasparente al punto giusto, come quello ...

Fisico perfetto a parte, Elisabetta Canalis ci mostra che la vera arma di seduzione per San Valentino sarà quella di scegliere il completo intimo giusto. Tra le tendenze lingerie 2021 sono tornati in ...

Lingerie per San Valentino 2021: da Zhilyova Lingerie a 'Savage X Fenty' by Rihanna Zhilyova Lingerie propone degli slip in tulle trasparente , vita alta e un ricamo che non ha bisogno di troppi ...

Non dite che questo completo intimo dona solo a Elisabetta Canalis per via del suo fisico scolpito, perché in realtà la nostra musa beauty indossa un set di lingerie davvero adatto a tutte. Certo, la ...

