Ligue 1: il PSG vince con il Marsiglia. Lille ancora in vetta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Paris Saint - Germain vince "Le Classique" , il sentitissimo match contro l' Olympique Marsiglia . I parigini hanno concluso in bellezza la 24esima giornata di Ligue 1 , portandosi a casa un ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Paris Saint - Germain"Le Classique" , il sentitissimo match contro l' Olympique. I parigini hanno concluso in bellezza la 24esima giornata di1 , portandosi a casa un ...

I parigini hanno concluso in bellezza la 24esima giornata di Ligue 1 , portandosi a casa un ... Il PSG resta dunque ancorato al terzo posto, all'inseguimento del Lione e del Lille . Vede tutto nero il ...

PARIGI (Francia) - Neymar sembra vivere un grande momento a Parigi. La stella brasiliana del PSG, dopo aver recentemente affermato di voler continuare a giocare nella capitale francese, sottolinea ancora la sua volontà di non lasciare il club parigino. Nelle dichiarazioni rilasciate ai media ...

I parigini sconfiggono i marsigliesi con le reti di Mbappé e Icardi e restano al terzo posto. Tre punti per Lille e Lione ...

Il brasiliano in un intervento sui media ufficiali del club parigino parla del rapporto con il compagno di reparto, del suo futuro e della sua fama di "festaiolo" ...

