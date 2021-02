Liga | frenata Atletico | il Celta Vigo pareggia al 90? con Facundo Ferreyra

(Di martedì 9 febbraio 2021) L’Madrid è sempre in testa allama la sua marcia stasera ha subito una leggera. I Colchoneros vengono raggiunti al 90? dal: ospiti che sono stati i primi ad andare in vantaggio con Santi Mina, poi la doppietta di Luis Suarez, ma al 90? è arrivato il definitivo 2-2 siglato da. La squadra di Simeone sale così a quota 51: Real e Barça sono a -8, ma hanno una gara in più. Foto: GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

