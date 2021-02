Lewis Hamilton ha rinnovato con la Mercedes E insieme danno vita a una Fondazione

(Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI --Petronas saranno ancoranel 2021. L'annuncio del rinnovo del contratto del campione del mondo di Formula 1 in carica è stato dato dalla scuderia sul proprio sito. "Il teamhanno concordato un nuovo contratto. Una delle collaborazioni di maggior successo dello sport continuerà ad esistere per la nona stagione consecutiva". All'interno dell'accordo c'è anche la nascita "di unadi beneficenza congiunta, che avrà come missione quella di promuovere la diversità e l'inclusione in tutte le sue forme nel mondo dei motori". ?? #Announcepic.twitter.com/EFoDLGLDIl —-AMG PETRONAS F1 Team (@AMGF1) February 8, 2021 "Sono ...

Gazzetta_it : È ufficiale, Lewis #Hamilton rinnova con la #Mercedes. “Per vincere ancora di più” #F1 - marcobardazzi : Il club dei 7 volte campioni: Lewis Hamilton si congratula con Tom Brady. Due giganti. #SuperBowl - f1_notizie : La Mercedes ha annunciato il rinnovo del contratto di Lewis Hamilton per il 2021 #F1 - _MrWolf_ : RT @Eurosport_IT: ?? Lewis Hamilton prolunga il contratto con la Mercedes ?? ?? La notizia: - infoitsport : È ufficiale, Lewis Hamilton rinnova con la Mercedes. “Per vincere ancora di più” -

Ultime Notizie dalla rete : Lewis Hamilton

Già praticamente certo da un paio di giorni, l'accordo trae la Mercedes è stato ufficializzato dalla Casa di Stoccarda al termine di una trattativa serrata con il sette volte campione del mondo che - come si intuisce del comunicato ufficiale - ...correrà ancora in Formula 1 con la Mercedes . Ufficiale il rinnovo per la stagione 2021 fra la scuderia tedesca e il sette volte campione del mondo. La prossima persarà la ...ROMA (ITALPRESS) – Il tormentone è finito: Lewis Hamilton e la Mercedes andranno avanti insieme. La scuderia anglo-tedesca ha ufficializzato il rinnovo del sette volte campione del mondo per il 2021.Il sette volte iridato ha siglato un accordo per prolungare di altre due stagioni il suo contratto con Mercedes ...