Lei mi parla ancora: trama, cast, trailer e streaming del film (Di lunedì 8 febbraio 2021) Lei mi parla ancora: tutto quello che c’è da sapere sul film Lei mi parla ancora è un film Sky Original scritto e diretto da Pupi Avati in onda questa sera – lunedì 8 febbraio 2021 – su Sky Cinema Uno dalle 21.15. La pellicola, in prima visione assoluta, è una co-produzione Bartlebyfilm e Vision Distribution. Nel cast tanti attori celebri come Stefania Sandrelli e Renato Pozzetto. Lei mi parla ancora è liberamente tratto dall’omonimo libro di Giuseppe Sgarbi, e racconta la storia d’amore tra Nino e Caterina: un amore lungo 65 anni e mai finito, neanche con la morte di lei, come scrisse lo stesso autore. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Lei mi: tutto quello che c’è da sapere sulLei miè unSky Original scritto e diretto da Pupi Avati in onda questa sera – lunedì 8 febbraio 2021 – su Sky Cinema Uno dalle 21.15. La pellicola, in prima visione assoluta, è una co-produzione Bartlebye Vision Distribution. Neltanti attori celebri come Stefania Sandrelli e Renato Pozzetto. Lei miè liberamente tratto dall’omonimo libro di Giuseppe Sgarbi, e racconta la storia d’amore tra Nino e Caterina: un amore lungo 65 anni e mai finito, neanche con la morte di lei, come scrisse lo stesso autore. Ma qual è la, il, ile dove vedere in ...

