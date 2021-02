Lei mi parla ancora: stasera su Sky Cinema il film di Pupi Avati con Renato Pozzetto (Di lunedì 8 febbraio 2021) Arriva stasera su Sky Cinema, in anteprima assoluta alle 21:15, e in streaming su NOW TV, Lei mi parla ancora, il nuovo film di Pupi Avati con Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli. stasera su Sky Cinema alle 21:15, in anteprima assoluta, arriva Lei mi parla ancora, l'ultimo film di Pupi Avati, con protagonisti Renato Pozzetto, Fabrizio Gifuni e Stefania Sandrelli, liberamente tratto dall'omonimo libro di Giuseppe Sgarbi. Racconto di una storia d'amore senza tempo e senza fine, come ben spiega la nostra recensione di Lei mi parla ancora, al centro del ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 febbraio 2021) Arrivasu Sky, in anteprima assoluta alle 21:15, e in streaming su NOW TV, Lei mi, il nuovodicone Stefania Sandrelli.su Skyalle 21:15, in anteprima assoluta, arriva Lei mi, l'ultimodi, con protagonisti, Fabrizio Gifuni e Stefania Sandrelli, liberamente tratto dall'omonimo libro di Giuseppe Sgarbi. Racconto di una storia d'amore senza tempo e senza fine, come ben spiega la nostra recensione di Lei mi, al centro del ...

