Lei mi parla ancora. L'emozionante film di Pupi Avanti (Di lunedì 8 febbraio 2021) Lei mi parla ancora è il nuovo recentissimo film di Pupi Avati, tratto dal romanzo di Giuseppe Sgarbi. In onda su Sky Cinema Uno dall'8 febbraio. La pellicola concede un ritorno sul grande schermo a Renato Pozzetto che abbandonando i panni di attore comico si cala, in maniera molto credibile e toccante, in interprete drammatico circondato da un ottimo cast composto da Isabella Ragonese, Fabrizio Gifuni, Lino Musella e una intramontabile Stefania Sandrelli. Scopriamo insieme tutte le curiosità dal film. Di cosa tratta il film Lei mi parla ancora? La pellicola è estremamente romantica e toccante. Racconta infatti la storia di Nino (Pozzetto/Musella) e Caterina (Sandrelli/Ragonese) che conosciutisi da giovani si sono promessi amore eterno e ...

