Lei mi parla ancora. Da Sgarbi a Pupi Avati l’elegia dell’amore (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ritorna un gran libro di Giuseppe Sgarbi (1921-2018), Lei mi parla ancora, dopo cinque anni dalla prima edizione, per i tipi de La Nave di Teseo, diretta dalla figlia Elisabetta. Un libro raro nella produzione di romanzi contemporanea. Un libro di sentimenti e di ricordi che ha ispirato il film dall’omonimo titolo di Pupi Avati, in prima visione su Sky questa sera. Il protagonista, che interpreta l’autore, è uno strepitoso e “inedito” Renato Pozzetto per la prima volta in una parte drammatica che sorprende per la bravura davvero insospettabile, dopo decine di ruoli comici, nell’impersonare Giuseppe che racconta della sua Rina a un ghostwriter che lo supporta. E al quale svela gli arcani di una intensa vita vissuta per sessantacinque anni in comune. La pellicola di Avati reca ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ritorna un gran libro di Giuseppe(1921-2018), Lei mi, dopo cinque anni dalla prima edizione, per i tipi de La Nave di Teseo, diretta dalla figlia Elisabetta. Un libro raro nella produzione di romanzi contemporanea. Un libro di sentimenti e di ricordi che ha ispirato il film dall’omonimo titolo di, in prima visione su Sky questa sera. Il protagonista, che interpreta l’autore, è uno strepitoso e “inedito” Renato Pozzetto per la prima volta in una parte drammatica che sorprende per la bravura davvero insospettabile, dopo decine di ruoli comici, nell’impersonare Giuseppe che racconta della sua Rina a un ghostwriter che lo supporta. E al quale svela gli arcani di una intensa vita vissuta per sessantacinque anni in comune. La pellicola direca ...

