Le Prove INVALSI per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali: scarica circolare, modulistica e modalità somministrazione (Di lunedì 8 febbraio 2021) Gli alunni con disabilità svolgono le Prove INVALSI? In che modo? E gli allievi con DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento e BES – Bisogni Educativi Speciali? La legge prevede che i ragazzi che rientrano in queste categorie abbiano a disposizione strumenti compensativi o misure dispensative coerenti con i loro Piani Educativi o Didattici. Lo chiarisce una nota INVALSI , su INVALSIopen. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 febbraio 2021) Gli alunni con disabilità svolgono le? In che modo? E gli allievi con DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento e BES –? La legge prevede che i ragazzi che rientrano in queste categorie abbiano a disposizione strumenti compensativi o misure dispensative coerenti con i loro Pianio Didattici. Lo chiarisce una nota, suopen. L'articolo .

orizzontescuola : Le Prove INVALSI per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali: scarica circolare, modulistica e modalità sommini… - LucienVangon : Volevo ringraziare @Invalsi_social che data la pandemia ci dà più tempo per somministrare le prove ai ragazzi. Più… - rosesnshawn : eccolo il secondo quadrimestre sta iniziando già tre prove invalsi due compiti scritti tre materie che interrogano ?? - annaiov1 : 'no a maggioranza politica ma governo dei migliori' Ma per scegliere i migliori gli facciamo fare le prove invalsi?! - IISFermi : Informativa in relazione al trattamento dei dati per prove INVALSI -