Le parole hanno conseguenze. Ricordiamocelo quando chattiamo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Cyberbullismo e hater (foto: Getty Images)Incontro per caso la mamma di un amico di uno dei miei figli. Mi dice che il suo nel gruppo Whatsapp della classe è stato messo in un angolo, da cui fa fatica a uscire, anche nella quotidianità offline. Tante volte noi adulti non abbiamo consapevolezza che le parole che usiamo sono importanti. Immaginiamoci se può averla un bulletto di 12 anni. Le parole ci definiscono. Raccontano chi siamo e in cosa crediamo. hanno il potere di abbracciare o respingere, accogliere o ferire, possono farci avvicinare o aumentare le distanze. Riescono a spostare intere folle e convincerci che la verità dipende dal punto di vista di chi la osserva. E sui social network? Qui le parole sanno magicamente coinvolgerci «proprio come quando senti qualcuno gridare per strada e questo ti ...

