Le mani del clan Moccia sulle aste di immobili, sette arresti tra Napoli e Caserta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Condizionavano l'andamento di alcune aste giudiziarie relative a immobili situati ad Afragola e Casoria, territori storicamente riconducibili al clan camorristico Moccia. Sei le persone finite in carcere e una agli arresti domiciliari in provincia di Napoli. A eseguire l'ordinanza restrittiva, emessa dal gip del tribunale partenopeo su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, gli agenti della Squadra mobile di Napoli e del Commissariato di Afragola. Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di turbata libertà degli incanti, estorsione, detenzione e porto di armi da fuoco clandestine aggravati dal metodo mafioso. Le indagini, svolte tra novembre e dicembre 2020, hanno permesso di raccogliere elementi probatori nei confronti ...

