Le fate ignoranti: Ferzan Ozpetek da aprile sul set della serie (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il regista de Le fate ignoranti, Ferzan Özpetek ha annunciato il suo ritorno sul set, ad aprile, per dare inizio alle riprese di una nuova serie ispirata al film. Ferzan Özpetek ha annunciato su Instagram che il 12 aprile tornerà sul set per girare un nuovo progetto riguardante Le fate ignoranti, il film da lui scritto e diretto nel 2001 che lo consacrò come talentoso regista in Italia e nel mondo. Özpetek ha semplicemente pubblicato un video di un foglio Word sul suo profilo Instagram aggiungendo una semplice didascalia: "Le fate stanno tornando #perilergelmekiçinhaz?rl?kta #shootsfromApril12" Dal 12 aprile quindi iniziano le riprese di una serie di cui, almeno per adesso, si sa molto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il regista de LeÖzpetek ha annunciato il suo ritorno sul set, ad, per dare inizio alle riprese di una nuovaispirata al film.Özpetek ha annunciato su Instagram che il 12tornerà sul set per girare un nuovo progetto riguardante Le, il film da lui scritto e diretto nel 2001 che lo consacrò come talentoso regista in Italia e nel mondo. Özpetek ha semplicemente pubblicato un video di un foglio Word sul suo profilo Instagram aggiungendo una semplice didascalia: "Lestanno tornando #perilergelmekiçinhaz?rl?kta #shootsfromApril12" Dal 12quindi iniziano le riprese di unadi cui, almeno per adesso, si sa molto ...

LOfficielItalia : #POPCULTURE - Le Fate Ignoranti di Ozpetek: esce la serie tv. Le fan di Can Yaman sperano fortemente che l’attore t… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Le fate ignoranti: Ferzan Ozpetek da aprile sul set della serie - ennis97014934 : RT @gayit: Ferzan Ozpetek annuncia l'imminente ritorno delle Fate Ignoranti, da aprile sul set - FAKUNST : @gianny0162 Vota la famiglia di maio e dei parlamentari. Aridatece le poltrone . Andate a lavorare . Andate a scuol… - StefaniaStefyss : RT @Mariagenn59: @aydan_m_ @samish80 Can taggato da Ozpetec per le fate ignoranti -