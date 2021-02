Lazio | Strakosha medita l’addio | “Sono aperto a nuove sfide | Bundesliga interessante”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Da titolare inamovibile a riserva di un portiere esperto come Reina. Thomasnon sta affatto vivendo un momento positivo eallaè ben più di una possibilità. A fine stagione l’estremo difensore albanese potrebbe guardarsi intorno e lapotrebbe essere un campionato, come spiega alla versione tedesca di Sky Sport: “. Roma è come una seconda casa per me ma laè un campionato molto. Potrebbe essere un ottimo passo per la mia carriera. Il Borussia Dortmund? E’ un grande club con grandi ambizioni. Chiaramente è una societàche ha anche uno stadio incredibile. Mentirei se dicessi di ...

Stagione complicata per Thomasalla: ecco le parole del portiere albanese che strizza l'occhio al Borussia DortmundCommenta per primo Thomasapre all'addio. Intervistato da Sky Sports DE , il portiere della, ormai diventato riserva a causa della titolarità di Pepe Reina, ha dichiarato: 'Sono aperto a nuove sfide. Per me ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Il portiere della Lazio Thomas Strakosha è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Sky Sports in Germania, parlando di un poss ...Thomas Strakosha è sparito dai radar. Il portiere della Lazio era partito da titolare anche in questa stagione, o quanto meno in campionato. Qualche prestazione non ottimale unit ...