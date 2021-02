(Di lunedì 8 febbraio 2021) Thomas, portiere della, inizia a pensare ad un futuro lontano da Roma. In questa stagione infatti l'estremo difensore albanese ha perso il posto a causa dell'arrivo di Pepe Reina e adesso starebbe pensando ad un ipotetico trasferimento: "Sono aperto a nuove sfide - dichiara il portiere a Sky Sport Deutschland - . Roma è come una seconda casa per me ma la Bundesliga è un campionato molto interessante. Potrebbeun ottimo passo per la mia carriera. Il? È un grande club che ha ambizioni importanti. Stiamo parlando di una società molto interessante e con uno stadio veramente incredibile, direi una bugia sedi non- .caption id="attachment 1077801" align="alignnone" width="4571" ...

ItaSportPress : Lazio, Strakosha: 'Il Borussia Dortmund? Mentirei se dicessi di non essere interessato' - - laziopress : Strakosha su un possibile addio alla Lazio: “Sono aperto a nuove sfide. Bundesliga? Campionato interessante”… - EuropaCalcio : #Lazio senti #Strakosha: '#BorussiaDortmund? Sono interessato' - #EuropaCalcio - Fantacalcio : Lazio, rebus Strakosha: le ultime sul futuro e la gestione al #Fantacalcio - Alex_Piace : Trovo bambinesco, inopportuno e abbastanza stupido rilasciare interviste in cui si parla di un'altra squadra, diver… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Strakosha

Stagione complicata per Thomasalla: ecco le parole del portiere albanese che strizza l'occhio al Borussia DortmundCommenta per primo Thomasapre all'addio. Intervistato da Sky Sports DE , il portiere della, ormai diventato riserva a causa della titolarità di Pepe Reina, ha dichiarato: 'Sono aperto a nuove sfide. Per me ...Thomas Strakosha e la Lazio, un matrimonio che sembra destinato a concludersi a fine stagione. Il portiere, ufficialmente ai box per un problema muscolare, non scende in campo in campionato con i bian ...STRAKOSHA INTERVISTA – Dagli studi di SkySport Germania, Thomas Strakosha ha parlato del momento che sta vivendo. Il portiere della Lazio ha espresso attaccamento ai colori biancocelesti. Poi, imbecca ...