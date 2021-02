Lavoro, Landini: “Serve riforma ammortizzatori e proroga blocco licenziamenti” (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Governo, Landini: blocco licenziamenti e protezione lavoratori o sarà bomba sociale “Vogliamo rimettere al centro il Lavoro e anche la La riforma del Lavoro e, nell’immediato, la proroga del blocco dei licenziamenti, altrimenti si rischia una “bomba sociale”. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite della trasmissione “In Mezz’ora in più” su Rai 3 indica le priorità del dibattito con il governo, in vista dell’incontro di Mario Draghi con le parti sociali. “Vogliamo rimettere al centro il Lavoro, e anche la qualità del Lavoro stesso”, afferma il sindacalista, sollecitando una riforma degli ammortizzatori sociali che ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Governo,e protezione lavoratori o sarà bomba sociale “Vogliamo rimettere al centro ile anche la Ladele, nell’immediato, ladeldei, altrimenti si rischia una “bomba sociale”. Il segretario generale della Cgil, Maurizio, ospite della trasmissione “In Mezz’ora in più” su Rai 3 indica le priorità del dibattito con il governo, in vista dell’incontro di Mario Draghi con le parti sociali. “Vogliamo rimettere al centro il, e anche la qualità delstesso”, afferma il sindacalista, sollecitando unadeglisociali che ...

