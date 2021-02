Laura Pausini | gli otto anni della figlia e la dedica dolcissima

Leggi su dilei

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Unaper gliha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune immaginifesta per glipiccola Paola, nata dall’amore tra la cantante emiliana e lo storico compagno Paolo Carta. E per i genitori quello il compleanno dei figli è sempre un momento speciale, nei giorni scorsi laaveva già condiviso con i suoi tantissimi fan una bella foto accompagnata da una dolcein quell’immagine si mostra con il pancione, in attesa dell’arrivopiccola, e al selfie ha accompagnato parole di profondo affetto e ricche di ricordi: «2013. ...