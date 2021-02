Laura Pausini e Paolo Carta | gli otto anni della piccola Paola lontani dalle polemiche

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Nessun accenno allo spiacevole «caso D’Eusanio». Laura Pausini ha festeggiato i primi otto anni della figlia Paola, nata l’8 febbraio 2013. «Otto anni insieme a te, Paola. Nella vita, la bacchetta magica di Harry Potter non esiste, ma non avere mai paura e cresci come stai facendo: felice, curiosa, attenta, educata», ha scritto su Instagram la cantante, pubblicando una serie di foto della sua bambina, sola e insieme alle amiche, al fianco di mamma e papà, Paolo Carta. «Sei tu che deciderai se renderla speciale o meno, noi saremo al tuo fianco per accompagnarti, appoggiarti e sostenerti, sempre. Buon compleanno Fragolina», ha scritto ancora la Pausini, che alla propria bambina ha voluto dedicare una giornata a tema Harry Potter, con enormi cartonati di Hogwarts, delle sue sale da pranzo, con bacchette magiche e palloncini e stendardi a tema.