L’associazione ‘Elsa Benevento’ contro le malattie sessualmente trasmissibili

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente delELSA Benevento, Alessandra Maria Fiorenza, si fa portavoce di un appello rivolto ai suoi coetanei. Come ben sappiamo la cultura e l’informazioni sono essenziali per il progresso, è solo quindi attraverso la parola degli esperti che possiamo iniziare un processo di tutela e sicurezza non solo per noi ma anche per le generazioni future. L’art. 32 della Costituzione afferma che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Dall’inesperienza che talvolta contraddistingue i giovani e la preoccupazione per letalvolta dimenticate che è nata l’esigenza di un confronto. Lo stesso avverrà il 18 febbraio sulla piattaforma zoom e sarà il Prof. Francesco Rota, in collaborazione con Durex e con la Ginecologa De Blasio, a spiegare in ...