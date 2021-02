Lasagna in padella | buonissima e super veloce!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Quanto sono buone le lasagne? Quando le portiamo in tavola sembra subito una giornata di festa. In realtà il più delle volte lo è, perché è u piatto che richiede abbastanza tempo, difficile riuscire a farlo in un giorno feriale. E se invece riuscissimo a farne una versione golosa e leggera nello stesso tempo che impiegheremo a preparare una comune cena e senza nemmeno accendere il forno? Non è fantascienza, stiamo semplicemente parlando delle lasagne in, velocissime egolose. Ingredienti per lain200 grammi di lasagne fresche sottili, 100 grammi di scamorza affumicata, 60 grammi di parmigiano grattugiato, 200 grammi di mozzarella da pizza, 500 grammi di passata di pomodoro, uno spicchio d’aglio, un cucchiaino i zucchero, qualche foglia di basilico fresco, olio d’oliva qb, sale e pepe ...