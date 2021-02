L’ambasciatore Ue in Myanmar Sabatucci | “A Yangon sfilano in 100mila”

Leggi su dire

(Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – “Le manifestazioni sono spontanee, pacifiche e partecipatissime; solo qui nel centro di Yangon, accanto alla Pagoda di Sule, stanno sfilando in almeno 100.000; contestano il colpo di Stato, non vogliono più vedere i militari al potere”. Così oggi all’agenzia Dire Ranieri Sabatucci, ambasciatore dell’Unione Europea in Myanmar. Le proteste, una settimana dopo il golpe e l’arresto della consigliera di Stato Premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, sono in corso non solo nell’ex Rangoon ma anche nella nuova capitale Naypyitaw, a Mandalay e in altre città del Paese.