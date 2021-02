L’allarme: «La scuola impreparata per gli alunni disabili» (Di martedì 9 febbraio 2021) È appena uscito per Erikson il volume “Bambini, adolescenti e Covid-19 – l’impatto della pandemia dal punto di vista emotivo, psicologico e scolastico”. Tra gli autori del libro c’è il professor Dario Ianes, docente di Pedagogia e didattica speciale presso l’Università di Bolzano. Professor Ianes, alla fine dello scorso anno scolastico, quando da marzo si interruppero le lezioni in presenza sostituite dalla didattica a distanza (Dad) lei presentò, su questo giornale, una ricerca svolta dalla Lumsa, le università di Trento … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 9 febbraio 2021) È appena uscito per Erikson il volume “Bambini, adolescenti e Covid-19 – l’impatto della pandemia dal punto di vista emotivo, psicologico e scolastico”. Tra gli autori del libro c’è il professor Dario Ianes, docente di Pedagogia e didattica speciale presso l’Università di Bolzano. Professor Ianes, alla fine dello scorso anno scolastico, quando da marzo si interruppero le lezioni in presenza sostituite dalla didattica a distanza (Dad) lei presentò, su questo giornale, una ricerca svolta dalla Lumsa, le università di Trento … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

trebbs75 : RT @IlariaBifarini: Chiusi in casa, zero scuola e genitori ostili: boom di adolescenti che tentano il suicidio. L’allarme lanciato da Telef… - corrierebologna : #covid Il virus muta: dopo il Sant'Orsola, sotto esame alcuni casi sospetti in un liceo cittadino (chiuso per preca… - PacificoTweet : Allarme iscritti scuola dell’infanzia: -15% rispetto al 2013-14. #Anief: anticipare l’obbligo formativo a tre anni - EtienneLorenza : RT @Charmen74: Chiusi in casa, zero scuola e genitori ostili: boom di adolescenti che tentano il suicidio - L’allarme lanciato da Telefono… - mangela46 : RT @Charmen74: Chiusi in casa, zero scuola e genitori ostili: boom di adolescenti che tentano il suicidio - L’allarme lanciato da Telefono… -

Ultime Notizie dalla rete : L’allarme scuola Coronavirus Berlino, contagi a scuola: «Casi in 7 istituti, uno richiude e classi in quarantena» Il Messaggero