Lagarde “Ho fiducia in Draghi, rilancerà la crescita” (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E’ un’occasione d’oro per l’Italia e un’occasione d’oro per l’Europa, che Mario Draghi abbia accettato la sfida: far uscire il suo Paese dalla crisi economica e sociale, il Paese della zona euro più gravemente colpito dalla pandemia. Ripongo la massima fiducia in Mario Draghi e so che porterà a termine il suo compito nel migliore dei modi. Ha tutte le qualità indispensabili, la competenza, il coraggio, e anche l’umiltà, per riuscire nella sua nuova missione: rilanciare l’economia italiana, con il sostegno dell’Europa”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera la presidente della Bce, Christine Lagarde, commentando l’incarico di formare un nuovo Governo affidato al suo predecessore, Mario Draghi.“Siamo convinti, alla Bce, che il 2021 sarà l’anno della ripresa. La ripartenza ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E’ un’occasione d’oro per l’Italia e un’occasione d’oro per l’Europa, che Marioabbia accettato la sfida: far uscire il suo Paese dalla crisi economica e sociale, il Paese della zona euro più gravemente colpito dalla pandemia. Ripongo la massimain Marioe so che porterà a termine il suo compito nel migliore dei modi. Ha tutte le qualità indispensabili, la competenza, il coraggio, e anche l’umiltà, per riuscire nella sua nuova missione: rilanciare l’economia italiana, con il sostegno dell’Europa”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera la presidente della Bce, Christine, commentando l’incarico di formare un nuovo Governo affidato al suo predecessore, Mario.“Siamo convinti, alla Bce, che il 2021 sarà l’anno della ripresa. La ripartenza ...

