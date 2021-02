La vigilia di Empoli-Pescara: le parole di Dionisi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mister Dionisi ha parlato ai microfoni alla vigilia di Empoli-Pescara, gara valida per la terza giornata del girone di ritorno della Serie B 20/21. La gara si giocherà alle 19.00 di martedì 9 febbraio presso lo stadio Carlo Castellani. Cosa ha detto Dionisi? Il tecnico Alessio Dionisi ha analizzato la sfida di domani contro il Pescara, grande delusione di questa Serie B. “Il turno infrasettimanale capita a puntino ed è un bene tornare subito in campo. Ci attende una gara insidiosa sotto tanti aspetti e dobbiamo esser consapevoli delle difficoltà che possono presentare partite come questa in un campionato così equilibrato e con un calendario compresso. Saremo chiamati a metterci alla prova contro una squadra che farà di tutto per far punti“. Poi ha parlato del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 8 febbraio 2021) Misterha parlato ai microfoni alladi, gara valida per la terza giornata del girone di ritorno della Serie B 20/21. La gara si giocherà alle 19.00 di martedì 9 febbraio presso lo stadio Carlo Castellani. Cosa ha detto? Il tecnico Alessioha analizzato la sfida di domani contro il, grande delusione di questa Serie B. “Il turno infrasettimanale capita a puntino ed è un bene tornare subito in campo. Ci attende una gara insidiosa sotto tanti aspetti e dobbiamo esser consapevoli delle difficoltà che possono presentare partite come questa in un campionato così equilibrato e con un calendario compresso. Saremo chiamati a metterci alla prova contro una squadra che farà di tutto per far punti“. Poi ha parlato del ...

