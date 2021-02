La street-art entra nella collezione delle Gallerie degli Uffizi (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI - entra nella collezione degli Uffizi il primo autoritratto donato da uno street-artist, realizzato dal britannico Endless. Tra l'altro l'artista londinese è stato il primo a ricevere l'incarico, in queste settimane, di dipingere un murales nella località sciistica di Cortina D'Ampezzo, in occasione dei Mondiali di sci alpino 2021. L'autoritratto da oggi agli Uffizi, a tecnica mista, raffigura l'autore insieme a una celebre coppia dell'arte contemporanea, Gilbert & George, all'interno del loro studio. Cuore dell'opera è una fotografia originale scattata dal fotografo londinese Noel Shelley secondo le direttive di Endless. In essa si vedono sia Gilbert & George nella loro consueta posa da sculture viventi, sia Endless mentre legge una copia di una rivista che gli copre il volto: è un ... Leggi su agi (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI -collezioneUffizi il primo autoritratto donato da uno street-artist, realizzato dal britannico Endless. Tra l'altro l'artista londinese è stato il primo a ricevere l'incarico, in queste settimane, di dipingere un muraleslocalità sciistica di Cortina D'Ampezzo, in occasione dei Mondiali di sci alpino 2021. L'autoritratto da oggi agli Uffizi, a tecnica mista, raffigura l'autore insieme a una celebre coppia dell'arte contemporanea, Gilbert & George, all'interno del loro studio. Cuore dell'opera è una fotografia originale scattata dal fotografo londinese Noel Shelley secondo le direttive di Endless. In essa si vedono sia Gilbert & Georgeloro consueta posa da sculture viventi, sia Endless mentre legge una copia di una rivista che gli copre il volto: è un ...

