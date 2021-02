La storia di Kelvin Monday | che rischia l’espulsione anche se ha diritto alla protezione internazionale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Non sono molti, ma non forse non sono nepochissimi i ragazzi che si trovano nella condizione drammatica di. La Cassazione ha respinto il suo ricorso, la Commissione prima e il Tribunale poi non gli avevano creduto.è un nigeriano gay di 25 anni, che ora ha paura di essere espulso. Non ha più un permesso di soggiorno in Italia. Nel nostro paese è arrivato senza consapevolezza e senza strategia. Racconta di essere letteralmente scappato dal suo paese, in particolare da Edo state, terrorizzato perché qualcuno lo aveva sorpreso e individuato come omosessuale. Ma non aveva per nulla chiaro che in Europa gli omosessuali sono rispettati, e anzi esiste laper i rifugiati gay. La esperienza libica lo ha particolarmente scioccato. “Mi hanno ...