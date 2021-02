La Spagna ha deciso (finalmente) di vietare la caccia al lupo (Di lunedì 8 febbraio 2021) . Era uno dei pochi Paesi europei a non averlo ancora fatto, ma adesso ha fatto un passo fondamentale per arrivare a inserire questo animale nella lista delle specie protette sul suo territorio. Si tratta di una mossa storica che fa esultare gli ambientalisti, ma che ha suscitato allo stesso tempo l’ira delle comunità rurali nel Nord-Ovest del Paese, dove il lupo è più diffuso. La svolta è stata dettata dalla decisione della commissione statale per la conservazione del patrimonio naturale, in cui siedono i direttori generali delle comunità autonome di Spagna, che ha approvato, pur con margine strettissimo, la proposta degli esperti e del governo. Cantabria, Asturie, Castiglia e Galizia, tutte regioni con popolazioni di lupi a Nord del fiume Duero, hanno votato contro la proposta. Le restanti regioni del Paese hanno votato a favore dello status di ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 febbraio 2021) . Era uno dei pochi Paesi europei a non averlo ancora fatto, ma adesso ha fatto un passo fondamentale per arrivare a inserire questo animale nella lista delle specie protette sul suo territorio. Si tratta di una mossa storica che fa esultare gli ambientalisti, ma che ha suscitato allo stesso tempo l’ira delle comunità rurali nel Nord-Ovest del Paese, dove ilè più diffuso. La svolta è stata dettata dalla decisione della commissione statale per la conservazione del patrimonio naturale, in cui siedono i direttori generali delle comunità autonome di, che ha approvato, pur con margine strettissimo, la proposta degli esperti e del governo. Cantabria, Asturie, Castiglia e Galizia, tutte regioni con popolazioni di lupi a Nord del fiume Duero, hanno votato contro la proposta. Le restanti regioni del Paese hanno votato a favore dello status di ...

