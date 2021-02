La sindaca positiva allo screening Covid | altri due morti per il focolaio alla casa di riposo

CronacheMc : MOGLIANO - La comunicazione attraverso i social: «Giovedì scorso mi sono sottoposta volontariamente al tampone dell… -

MACERATA - 'Vi comunico che giovedì scorso mi sono sottoposta volontariamente al tampone dello screening di massa a Corridonia e sono risultata. Purtroppo nonostante le accortezze, il nemico invisibile ha colpito anche me. Invito tutti ancora a stare in allerta in quanto il virus, come abbiamo tante volte detto, è oltremodo insidioso.