La shecession al Sud c’è da sempre Se SuperMario vuole | glielo spieghiamo

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Lo abbiamo scritto, lo abbiamo letto: 101.000 posti persi nel solo mese di dicembre di cui 99.000 sono donne. Abbiamo scritto di, di effetti della pandemia sul lavoro femminile e sulla recessione economica, di crisi dell’economia della cura, di crisi economica complessiva da osservare sotto questo aspetto. Lo abbiamo fatto prima di dicembre, prevedendo ma non fino a quel punto numeri e criticità. Lo avevamo fatto in generale. È stato come un pugno a sorpresa per alcuni. La botta è forte, si annebbia la vista, piano piano si rimette a fuoco e mi spiace, la realtà è più dura. Quelle che seguono sono le tabelle disaggregate relative al tasso di occupazione in Italia nel secondo trimestre del 2020, elaborate da chi scrive su dati Istat. Le abbiamo preparate per la prossima assemblea di Siciliane, il movimento popolare di donne nato in Sicilia a cavallo tra due ...