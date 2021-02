La sabbia del Sahara ha colorato il cielo d’Europa durante il weekend (Di lunedì 8 febbraio 2021) Arancione, giallo e ocra sono le sfumature che hanno caratterizzato parte dei cieli europei nel corso dell’ultimo fine settimana. Tutto merito della sabbia del Sahara trascinata a nord da venti provenienti dall’Africa, in particolare da Mauritania, Mali, Algeria e Marocco, che sospesa nella toposfera e colpita dai raggi solari ha regalato uno strano effetto di luci e colori, soprattutto in Francia. È qui che il cielo si è infiammato, come potete vedere dalle foto della nostra gallery, tingendosi di colori decisi; mentre in Lombardia, Piemonte e Svizzera una sbiadita nuance itterica si mischiava a smog e basse nuvole. Il fenomeno, raro, ha portato un po’ di colore anche sulle vette di Alpi e Pirenei, facendo posare un sottile strado di polvere rossastra sopra la neve con evidenti risultati distopici per il panorama. Wired. Leggi su wired (Di lunedì 8 febbraio 2021) Arancione, giallo e ocra sono le sfumature che hanno caratterizzato parte dei cieli europei nel corso dell’ultimo fine settimana. Tutto merito delladeltrascinata a nord da venti provenienti dall’Africa, in particolare da Mauritania, Mali, Algeria e Marocco, che sospesa nella toposfera e colpita dai raggi solari ha regalato uno strano effetto di luci e colori, soprattutto in Francia. È qui che ilsi è infiammato, come potete vedere dalle foto della nostra gallery, tingendosi di colori decisi; mentre in Lombardia, Piemonte e Svizzera una sbiadita nuance itterica si mischiava a smog e basse nuvole. Il fenomeno, raro, ha portato un po’ di colore anche sulle vette di Alpi e Pirenei, facendo posare un sottile strado di polvere rossastra sopra la neve con evidenti risultati distopici per il panorama. Wired.

