La rappresentante di lista, "My mamma" è il titolo del nuovo album in uscita il 5 marzo (Di lunedì 8 febbraio 2021) La rappresentante Di lista ha annunciato oggi il titolo del nuovo album, "My mamma" in uscita il prossimo 5 marzo. La band ha anche svelato la particolare cover "a tema" realizzata da Manuela Di Pisa. Quando abbiamo iniziato a scriverlo eravamo in silenzio, eravamo dei fogli bianchi.Poi, un po' per gioco o per disperazione, ci siamo raccontati una storia, abbiamo infittito la trama, abbiamo cucito dei costumi, inventato dei personaggi e abbiamo tappezzato le pareti di slogan, di motti, di parole e frasi fino a non avere quasi più spazi bianchi. La rappresentante Di lista, "My mamma" il quarto album in studio Ci siamo fatti travolgere dalla voglia di tornare, abbiamo dato ...

