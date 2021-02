La Politica del futuro? La soluzione di “La Base incontra Rousseau” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Se il mondo nascesse oggi, come faremmo Politica? È una domanda che ci siamo posti con Enrica Sabatini riflettendo sui contenuti di un talk on line. Alla luce di questa considerazione il mondo politico italiano appare essere assolutamente impermeabile alle innovazioni. Anche se viviamo nell’era dell’accelerazione tecnologica, della blockchain e dell’intelligenza artificiale, dove siamo capaci di gestire i nostri risparmi da uno smartphone o possiamo informarci senza alcuna limitazione, continuiamo a votare come nei secoli scorsi, con carta e matita. Per non parlare della militanza Politica. I partiti tradizionali formano le nuove leve attraverso convegni dal sapore vintage con nostalgiche passerelle di personalità di passate legislature, piuttosto che creare occasioni per testare strumenti per la partecipazione popolare alle dinamiche socio-politiche ... Leggi su ilblogdellestelle (Di lunedì 8 febbraio 2021) Se il mondo nascesse oggi, come faremmo? È una domanda che ci siamo posti con Enrica Sabatini riflettendo sui contenuti di un talk on line. Alla luce di questa considerazione il mondo politico italiano appare essere assolutamente impermeabile alle innovazioni. Anche se viviamo nell’era dell’accelerazione tecnologica, della blockchain e dell’intelligenza artificiale, dove siamo capaci di gestire i nostri risparmi da uno smartphone o possiamo informarci senza alcuna limitazione, continuiamo a votare come nei secoli scorsi, con carta e matita. Per non parlare della militanza. I partiti tradizionali formano le nuove leve attraverso convegni dal sapore vintage con nostalgiche passerelle di personalità di passate legislature, piuttosto che creare occasioni per testare strumenti per la partecipazione popolare alle dinamiche socio-politiche ...

chetempochefa : “Una cosa che volevo fare, particolarmente per i giovani lettori, è dare loro il senso che sia possibile occuparsi… - matteosalvinimi : Giovanni Sallusti: 'Occorre dirlo: Matteo Salvini fa una sparigliata di pura intelligenza politica. Non sta in panc… - StefanoFeltri : Salvini e il video del 2017: «Draghi complice di chi massacra gli italiani» - Agenzia_Ansa : #Governo Schullian, per #Draghi serve riforma P.a, fisco e giustizia. Nencini, per il Presidente del Consiglio inc… - vitolongo12 : @hoppericiona Sarebbe certamente un male nel principio, ma credo che l’intento del tweet fosse enfatizzare la poche… -

Ultime Notizie dalla rete : Politica del Effetto Draghi: volano stracci tra i sovranisti

Alla vigilia del test di domani, un primo assaggio della nuova situazione politica lo si ha oggi con lo scontro diretto tra Zanni e Meuthen. Il leader del partito tedesco di ultra - destra '...

Lagarde, Draghi è una fortuna per l'Italia, ripresa nel 2021

...sta proseguendo nel solco tracciato da Draghi con il varo di misure straordinarie e di una politica ... ha infatti ammonito i paesi europei "a non ripetere gli errori del passato togliendo in una sola ...

Occasioni mancate/I difetti della politica del partito preso Il Messaggero Governo, ora Draghi chiederà risposte ai partiti: la Lega di Salvini è il nodo politico chiave

Il secondo giro di colloqui servirà all’ex capo della Bce per capire se Salvini ha davvero preso una decisione strategica o se la sua è una mossa funzionale da sfruttare a breve per una campagna elett ...

La morte del talk show politico è all’orizzonte: chi sarebbe il vincitore?

Il talk politico è nato e cresciuto a dismisura in un clima di assoluto bipolarismo, che prevedeva la contrapposizione frontale di due schieramenti, su tutto: dall’intervento in Iraq alla fecondazione ...

Alla vigiliatest di domani, un primo assaggio della nuova situazionelo si ha oggi con lo scontro diretto tra Zanni e Meuthen. Il leaderpartito tedesco di ultra - destra '......sta proseguendo nel solco tracciato da Draghi con il varo di misure straordinarie e di una... ha infatti ammonito i paesi europei "a non ripetere gli erroripassato togliendo in una sola ...Il secondo giro di colloqui servirà all’ex capo della Bce per capire se Salvini ha davvero preso una decisione strategica o se la sua è una mossa funzionale da sfruttare a breve per una campagna elett ...Il talk politico è nato e cresciuto a dismisura in un clima di assoluto bipolarismo, che prevedeva la contrapposizione frontale di due schieramenti, su tutto: dall’intervento in Iraq alla fecondazione ...