La pantera di Castellana e il commercio illegale (e malavitoso) di animali esotici (Di lunedì 8 febbraio 2021) Da alcuni giorni è scattato l'allarme per una pantera avvistata nelle campagne pugliesi, precisamente intorno a Castellana Grotte, fra le contrade Termiteto e Genna, tanto da costringere il primo ... Leggi su globalist (Di lunedì 8 febbraio 2021) Da alcuni giorni è scattato l'allarme per unaavvistata nelle campagne pugliesi, precisamente intorno aGrotte, fra le contrade Termiteto e Genna, tanto da costringere il primo ...

globalistIT : - tunnconoscilSud : RT @IarosOscar: Oggi, esattamente un anno dopo, una pantera avvistata nelle campagne del Barese. Parliamone. - pbrex668 : RT @Nicola_Bressi: IL FELINO INEQUIVOCABILE Abbiamo dubbi su ogni risultato storico o scientifico, ma sulla Pantera no. Non ci distraggono… - Rainbow_Uapa : RT @Nicola_Bressi: IL FELINO INEQUIVOCABILE Abbiamo dubbi su ogni risultato storico o scientifico, ma sulla Pantera no. Non ci distraggono… - Nicola_Bressi : IL FELINO INEQUIVOCABILE Abbiamo dubbi su ogni risultato storico o scientifico, ma sulla Pantera no. Non ci distrag… -