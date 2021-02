La Ocean Viking scarica 422 clandestini (di cui 8 con il Covid) ad Augusta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma 8 feb – La nave raccogli-clandestini della Ong Sos Mediterranée Ocean Viking ha gettato l’ancora nel porto di Augusta ieri sera intorno alle 19.30 con il suo carico di 422 immigrati a bordo. Di questi, 8 sono risultati positivi al coronavirus durante i controlli svolti dal personale medico al momento dello sbarco. Tra gli stranieri recuperati dalla Ong risultano esserci 124 presunti minori. Due giorni fa una giovane donna incinta è stata trasferita d’urgenza in elicottero in ospedale a La Valletta. «I migranti saranno accompagnati sulla nave per la quarantena Rhapsody» ha spiegato il sindaco di Augusta. Dall’inizio dell’anno gli arrivi hanno superato quota 2 mila, in aumento rispetto allo scorso anno. Il Viminale cede nuovamente all’Ocean Viking Dopo le ripetute ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma 8 feb – La nave raccogli-della Ong Sos Mediterranéeha gettato l’ancora nel porto diieri sera intorno alle 19.30 con il suo carico di 422 immigrati a bordo. Di questi, 8 sono risultati positivi al coronavirus durante i controlli svolti dal personale medico al momento dello sbarco. Tra gli stranieri recuperati dalla Ong risultano esserci 124 presunti minori. Due giorni fa una giovane donna incinta è stata trasferita d’urgenza in elicottero in ospedale a La Valletta. «I migranti saranno accompagnati sulla nave per la quarantena Rhapsody» ha spiegato il sindaco di. Dall’inizio dell’anno gli arrivi hanno superato quota 2 mila, in aumento rispetto allo scorso anno. Il Viminale cede nuovamente all’Dopo le ripetute ...

LegaSalvini : ALLARME SULLA OCEAN VIKING, OTTO MIGRANTI POSITIVI AL COVID - LegaSalvini : MIGRANTI E COVID, CONCESSO LO SBARCO ALLA OCEAN VIKING: QUANTI SONO CONTAGIATI - LegaSalvini : 422 MIGRANTI A BORDO, 8 COL COVID: LA OCEAN VIKING ANDRÀ AD AUGUSTA - GlucaCappuccini : Qualcuno ha visto un post di #Salvini riguardo alla #OceanWiking? #salvinieuropeista - MissDarcy60 : RT @Alexanderxxvii1: Migranti: 'Su Ocean Viking trasbordati e non naufraghi?''Nel silenzio dell'Europa, l'Italia non può farsi carico, in s… -